В Гродно строитель упал с высоты и погиб

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи выясняют обстоятельства гибели строителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Утром 26 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели при падении с высоты 38-летнего каменщика, работавшего на строительстве многоквартирного жилого дома по улице Курчатова в Гродно.
Следователи с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз и Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося.
Правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проверки.-0-
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