В Гродно строитель упал с высоты и погиб

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи выясняют обстоятельства гибели строителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Утром 26 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели при падении с высоты 38-летнего каменщика, работавшего на строительстве многоквартирного жилого дома по улице Курчатова в Гродно.

Фото Следственного комитета

Следователи с участием специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз и Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев случившегося.

Правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проверки.-0-