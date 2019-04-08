В Гродно водитель отвлекся и сбил на переходе женщину

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно "Ауди" на пешеходном переходе сбила пенсионерку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла на улице Ожешко днем 7 апреля. Молодой водитель на "Ауди" приближался к пешеходному переходу. Людей, по его словам, ни на зебре, ни рядом с дорогой не было.

"В какой-то момент он отвлекся от управления, смотрел в сторону, а когда перевел взгляд на дорогу, то увидел перед машиной пешехода. Тормозил, но избежать наезда не сумел", - рассказали в ГАИ.

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