В Ивановском районе в ДТП погиб пятилетний пассажир мопеда

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в результате ДТП погиб пятилетний пассажир мопеда, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария со смертельным исходом произошла 8 июня в деревне Одрижин. По предварительной информации, 26-летний минчанин ехал на мопеде по ул. Ленина и на закруглении дороги вправо не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения водитель мопеда и его пятилетний пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в Ивановскую ЦРБ, где в 19.00 ребенок скончался. Сообщается, что водитель и пассажир мопеда на момент ДТП были без мотошлемов.

По факту происшествия проводится проверка.-0-