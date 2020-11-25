В Ивьевском районе изъяли крупную партию контрафактного спиртного

Фото УВД Гродненского облисполкома
25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе изъята крупная партия контрафактной спиртосодержащей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники Ивьевского РОВД проводили рейд. На дороге у одной из деревень они остановили микроавтобус "Фольксваген".
"При досмотре авто обнаружено полтонны спиртосодержащей жидкости, разлитой в пластиковые канистры. Контрафактный груз перевозил неработающий 29-летний местный житель", - рассказали в милиции.
Изъятое спиртное оценивается в сумму около Br5 тыс.
По данному факту проводится проверка.-0-