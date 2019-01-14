В Кобрине легковушка слетела в мелиоративный канал

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине нетрезвый бесправник съехал на автомобиле в мелиоративный канал, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Случай произошел около 2.00 12 января. По предварительной информации, 24-летний кобринчанин двигался на автомобиле Nissan по улице Кирова в сторону улицы Первомайской. На одном из участков дороги водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и погодные условия, в результате чего не справился с управлением и съехал в Кобринский канал. Машина погрузилась в воду, но водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля.
Установлено, что молодой человек не имел права на управление транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле). Ранее он трижды привлекался к уголовной ответственности по ч.2 ст.317-1 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Уголовного кодекса. Предыдущие автомобили подлежали специальной конфискации в доход государства.
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