В Кореличском районе пострадал сварщик: уголовное дело завели на мастера ЖКХ

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе мастер ЖКХ признан подозреваемым в нарушении правил охраны труда. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Кореличским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мастера участка отопительных котельных и тепловых сетей Кореличского РУП ЖКХ по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.306 УК).

Основание для уголовного преследования послужил инцидент, произошедший в феврале 2019 года. В помещении котельной Кореличского РУП ЖКХ во время газовой резки металла пострадал 23-летний сварщик.

"Являясь ответственным за организацию охраны труда и технику безопасности работников, подозреваемый допустил электрогазосварщика к резке металла без средств индивидуальной защиты - специальных защитных перчаток. В результате мужчина получил термический ожог пламенем левой кисти и предплечья", - рассказал Сергей Шершеневич.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по завершении расследования уголовного дела. Следователи примут меры для устранения причин и условий, приведших к травмированию работника.-0-