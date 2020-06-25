В Краснопольском районе легковушка сбила погонщика скота

25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Краснопольском районе вблизи деревни Холмы водитель объезжал вышедших на дорогу коров и наехал на погонщика скота, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Утром 24 июня в Краснопольском районе вблизи деревни Холмы 29-летний житель райцентра, управляя автомобилем Volkswagen Passat, объезжал вышедших на проезжую часть коров. Молодой человек начал экстренно тормозить, машина съехала в левую обочину и наехала на 52-летнего погонщика скота", - рассказали подробности в ГАИ.

После аварии водитель отвез пострадавшего в больницу. Мужчину госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости проявлять предельную осторожность за рулем. Увидев животное вблизи дороги или на проезжей части, нужно максимально снизить скорость вплоть до остановки.-0-