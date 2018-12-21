В Ляховичском районе автобус наехал на лежащего на дороге мужчину

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе Брестской области автобус наехал на лежащего на дороге пешехода. Мужчина скончался, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 декабря примерно в 18.50 вблизи деревни Залужье. По предварительной информации, автобус "Неман", за рулем которого находился 51-летний житель Барановичей, наехал на лежащего на середине проезжей части 50-летнего жителя агрогородка Липск. От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Установлено, что сельчанин не был обозначен световозвращающими элементами, на месте аварии обнаружен его велосипед.-0-