26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС за сутки поступили сообщения о 5 потерявшихся в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативным данным, с 6.00 25 сентября до 6.00 26 сентября поступили сообщения о пяти пропавших гражданах в лесных массивах на территории четырех районов Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областей", - рассказали в ведомстве.

Обнаружен один человек, еще один вышел самостоятельно. Не найдены три человека: один в Рогачевском районе Гомельской области и два в Пуховичском районе Минской области. Их поиски продолжаются.-0-