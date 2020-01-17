17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске фура въехала в здание хлебокомбината, пострадавших нет. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподобаевой, происшествие случилось на улице Слесарная. Фура въехала в здание самопроизвольно. Как пояснил водитель, он вышел для оформления документов, оставив грузовик с работающим двигателем.

Госавтоинспекция напоминает, что, покидая машину, водитель должен предпринять все меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства.-0-