В Минске легковушка после столкновения с другим авто сбила пешехода на тротуаре

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись две легковушки, одну из них вынесло на тротуар. Там машина сбила мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня утром на улице Скрипникова. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford на перекрестке улиц Скрипникова и Мазурова при повороте налево столкнулся с Renault, который двигался навстречу. "От удара Renault отбросило за пределы проезжей части. На тротуаре он сбил мужчину. Пострадавший 1956 года рождения с травмами был доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.

Проводится проверка. На месте работают сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома и ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска.-0-