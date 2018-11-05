В Минске нашли пропавшего 16-летнего парня

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавший на 10 дней Виталий Путято найден, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"Разыскиваемый несовершеннолетний Виталий Путято найден. Парень находится в безопасности, его здоровью ничего не угрожает", - проинформировала официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.
Как сообщалось ранее, милиция разыскивала несовершеннолетнего после того, как 26 октября он вышел из дома бабушки на улице Волоха и пропал. Его местонахождение было неизвестно, при этом с собой у него были паспорт и мобильный телефон.-0-
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