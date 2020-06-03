В Минске нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легкового автомобиля спровоцировал погоню ГАИ, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирина Кавецкая.

Водитель на Kia сегодня около 5.20 ехал по проспекту Независимости. Он не прислушался к требованиям сотрудников ГАИ об остановке и спровоцировал преследование. Мужчина был задержан на дворовой территории, когда попытался убежать от инспекторов. Его доставили в учреждение здравоохранения для медицинского освидетельствования. В итоге концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,96 промилле.

Проводится проверка. В отношении мужчины 1983 года рождения составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.18.16 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и ч.3 ст.18.21 КоАП (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника ОВД об остановке транспортного средства, повлекшее преследование).-0-