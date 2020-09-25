25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный мужчина, который ходил по проезжей части и выкрикивал протестные лозунги, попал под машину. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось накануне около 22.00 на ул.Денисовской. На видео от очевидца аварии видно, как на проезжей части из полосы в полосу ходит человек, а его объезжают автомобили. В итоге легковой Volkswagen сбил пешехода.

Пострадавшего, 25-летнего минчанина, забрала скорая помощь. Сейчас он в тяжелом состоянии. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по этому факту проводится проверка.

МВД неоднократно сообщало о том, что участники несанкционированных мероприятий, выходя на проезжую часть, подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. "Если вы стали очевидцем нахождения нетрезвого пешехода на проезжей части, незамедлительно сообщите об этом в милицию. В подобных ситуациях важна каждая секунда. Потратьте ее на нужный звонок, а не на съемку. Возможно, вы спасете жизнь", - добавили в министерстве.-0-