В Минске под колесами иномарки погиб пешеход

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб под колесами иномарки на пр.Дзержинского в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло сегодня в 6.10. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля BMW ехал по пр.Дзержинского со стороны ул.Космонавтов в направлении пр.Любимова. Вблизи дома №113 он сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 20-летний парень от полученных травм скончался на месте происшествия.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности на дорогах.-0-