В Минске погибла 19-летняя пассажирка мотоцикла - следователи ищут очевидцев ДТП

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, 6 июня около 21.00 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал по проспекту Победителей в Минске. При перестроении из третьей полосы движения во вторую он не уступил дорогу мотоциклу Ducati, двигавшемуся в попутном направлении под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажир мотоцикла, 19-летняя девушка, была доставлена в больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась 8 июня.

Следователем с участием специалиста ГКСЭ и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

Водитель Volkswagen признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по адресу: Минск, ул.Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-