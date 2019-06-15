15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске после падения с высоты погиб монтажник, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Илья Босько.

Трагедия произошла сегодня утром на стройке. Во время работ монтажник одной из строительных организаций упал с высоты второго этажа. Мужчина погиб.

На место выбывала следственно-оперативная группа. Изымалась документация организации, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-