15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске после падения с высоты погиб монтажник, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Илья Босько.
Трагедия произошла сегодня утром на стройке. Во время работ монтажник одной из строительных организаций упал с высоты второго этажа. Мужчина погиб.
На место выбывала следственно-оперативная группа. Изымалась документация организации, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-
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