В Минске у наркодилера изъяли более 500 г психотропа

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска задержали 25-летнего мужчину, который поставлял наркотики из России в Беларусь. У него было изъято более 500 г особо опасного психотропа альфа-PVP, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Задержан неработающий, ранее не судимый житель Брестской области. По предварительным данным, молодой человек планировал наладить канал поставки наркотиков из России. "Оперативники установили, что изначально мужчина был закладчиком наркотиков в Беларуси. Позже фигурант переехал в Россию, где также распространял наркотики. Спустя год он решил вернуться в Беларусь. С собой мужчина взял 287 пакетов и 51 сверток с наркотическим веществом.

Правоохранителями злоумышленник был задержан сразу по прибытии в Минск. Согласно заключению эксперта изъятое вещество альфа- PVP общей массой 530 г", - рассказали в ГУВД.

В отношении фигуранта РОСК Минского района возбудил уголовное дело по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов"). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией и без конфискации имущества.-0-