В Минске в аварии с грузовиком на припаркованный автомобиль выпал груз

Фото ГАИ Московского РУВД
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в аварии с грузовиком повреждения получили три припаркованных автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД столицы Любовь Трепашко.
Инцидент произошел 23 марта около 19.45 вблизи дома №151 по ул.Слободской. Водитель ГАЗа из-за несоблюдения бокового интервала наехал на припаркованный автомобиль "Ивеко". В результате разрушился грузовой кунг, который упал и повредил припаркованный автомобиль "Мицубиси". Груз, выпавший из ГАЗа, повредил припаркованный автомобиль "Хендай".
Пострадавших в ДТП нет.-0-