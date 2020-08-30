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30 августа 2020, 16:36

В Минске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 125 человек - МВД

Фото из архива
Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 125 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"По состоянию на 16.00 в Минске задержаны 125 граждан, в отношении которых начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала Ольга Чемоданова.

По ее словам, в Минске количество участников несанкционированных акций пока неизвестно. В Бресте и Гомеле их число, по данным на 16.00, не превышает 1 тыс.

"Мы принимаем все меры для того, чтобы обеспечить порядок, общественную безопасность. Обращаемся к гражданам, чтобы они не участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях. Это влечет ответственность вплоть до административного ареста", - подчеркнула пресс-секретарь МВД.-0-

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