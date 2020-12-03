В Минске задержаны пять девушек за распространение наркотиков

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД Минска задержали пятерых девушек, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Изначально в поле зрения правоохранителей попала компания четырех девушек возрастом от 19 до 22 лет. Они признались, что предложение подзаработать поступило им в одном из Telegram-каналов. Администратор интернет-магазина по продаже наркотиков пообещал хороший доход, свободный график и карьерный рост. В обязанности входило расфасовывать наркотик на мелкие дозы и прятать его на территории столицы. Но карьера девушек так и не началась: спустя 1,5 месяца подруг задержали с поличным", - рассказали в ГУВД.

При себе у задержанных оперативники обнаружили 30 свертков с особо опасным психотропом альфа-PVP, общим весом 46 г. В телефонах были обнаружены фотографии местности, где хранились закладки. Осмотрев указанные участки, правоохранители изъяли 2 свертка с особо опасным психотропным веществом амфетамином, весом более 1 г.

"При проведении дальнейших мероприятий, направленных на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, правоохранителями также была задержана 18-летняя минчанка. Девушка призналась, что перед задержанием успела сделать несколько десятков закладок с наркотиком. В осмотра местности сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли 30 свертков с мефедроном, общим весом 33 г. К слову, девушка работала на этот же интернет-магазин по продаже запрещенных веществ", - отметили в ГУВД.

Известно, что некоторые из девушек ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу и хулиганство. Материалы проверки по данным фактам переданы во Фрунзенский и Ленинский РОСК (Минска) для дачи правовой оценки действиям задержанных.

"Как показывает практика, большинство преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, раскрываются сотрудниками милиции в максимально быстрые сроки. Юношеский максимализм, беспечность и чувство адреналина не позволяют оценить всю серьезность последствий. Напоминаем, что в погоне за быстрыми деньгами причастные к незаконному обороту наркотиков могут лишиться свободы сроком до 25 лет", - добавили правоохранители.-0-