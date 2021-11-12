В Минске задержаны трое распространителей марихуаны

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля совместно с коллегами из Советского РУВД Минска при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали двух мужчин и женщину, занимавшихся распространением марихуаны на территории столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В ходе отработки людей, распространяющих наркотики, был задержан 35-летний минчанин, у которого при себе обнаружено и изъято около 1 г марихуаны. Мужчина пояснил, что приобрел вещество у ранее незнакомой минчанки. В этот же день оперативники задержали 37-летнюю сбытчицу, у которой мужчина и приобрел наркотик. В квартире женщины правоохранители обнаружили 5 г марихуаны. Девушка призналась, что более крупную партию спрятала в трехлитровой банке и закопала в лесополосе. Общий вес изъятого наркотика составил 105 г.

При проведении дальнейших оперативных мероприятий вечером этого же дня сотрудники наркоконтроля задержали еще одного фигуранта - 34-летнего минчанина, у которого при себе было 1,5 г марихуаны.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-