В Минске завершено расследование дела об убийстве сыном матери

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве женщины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"Днем 13 августа 2020 года в одной из квартир дома по улице Гинтовта в Минске с многочисленными повреждениями обнаружено тело 64-летней женщины. Следователями установлено, что в указанной квартире проживали мать с сыном. Сотрудниками милиции по подозрению в совершении убийства был задержан 41-летний сын потерпевшей", - рассказали в СК.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в период с 12 по 13 августа в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес женщине многочисленные удары руками, ногами, а также различными предметами, в том числе тростью и деревянной палкой. После этого ушел из квартиры к своим знакомым и сообщил им, что мать умерла по неизвестным для него причинам. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Позже было установлено, что телесные повреждения на теле женщины образовались не менее чем от 76 травматических воздействий.

Женщина страдала заболеванием опорно-двигательного аппарата, при котором не могла оказать сопротивление или иным образом противостоять сыну, то есть находилась в заведомо беспомощном состоянии.

В 2016 году обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения своей матери. Со слов знакомых семьи и соседей, освободившись в октябре 2018 года из мест лишения свободы, он периодически избивал свою мать. Согласно данным, полученным в ходе предварительного расследования, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и нигде не работал. Обвиняемый неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

Государственные судебные эксперты установили, что мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, мог руководить ими. Его действия квалифицированы по п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. -0-