В минском баре задержали продавца и покупателя психотропа

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержали в одном из столичных баров продавца и покупателя особо опасного психотропа. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Молодых людей задержали в момент купли-продажи. Продавец работает в баре, покупатель - посетитель заведения. "Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что сотрудник одного из баров столицы может быть причастен к незаконному обороту наркотиков в питейном заведении. В ходе оперативных мероприятий злоумышленник задержан с поличным в момент передачи двух граммов порошкообразного вещества своему знакомому", - отметили в ГУВД.

По заключению эксперта, порошок белого цвета содержал в своем составе особо опасное психотропное вещество параметилэфедрон. "Задержанные водворены в изолятор временного содержания для дальнейших разбирательств. Известно, что ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались. Правоохранители устанавливают канал поставки наркотика, а также круг возможных покупателей", - добавили в ГУВД.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.-0-