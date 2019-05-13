В минском баре задержали продавца и покупателя психотропа

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержали в одном из столичных баров продавца и покупателя особо опасного психотропа. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Молодых людей задержали в момент купли-продажи. Продавец работает в баре, покупатель - посетитель заведения. "Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что сотрудник одного из баров столицы может быть причастен к незаконному обороту наркотиков в питейном заведении. В ходе оперативных мероприятий злоумышленник задержан с поличным в момент передачи двух граммов порошкообразного вещества своему знакомому", - отметили в ГУВД.
По заключению эксперта, порошок белого цвета содержал в своем составе особо опасное психотропное вещество параметилэфедрон. "Задержанные водворены в изолятор временного содержания для дальнейших разбирательств. Известно, что ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались. Правоохранители устанавливают канал поставки наркотика, а также круг возможных покупателей", - добавили в ГУВД.
Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.-0-
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