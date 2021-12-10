В Могилеве при пожаре погиб один человек, трое спасены

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве при пожаре погиб один человек, трое спаслись, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре частного жилого дома в областном центре по пер. Куйбышева поступило спасателям 9 декабря в 22.20. По прибытии к месту вызова дом горел открытым пламенем. По словам хозяйки, в помещении мог находиться человек.

Одноэтажный дом разделен на две части с отдельными входами: в одной проживала женщина 1969 года рождения с мужем и дочерью, во второй - ее пожилой отец. В каждой части постройки были установлены автоматизированные пожарные извещатели, которые сработали при возникновении пожара. Хозяйка с семьей спаслась.

Во второй половине дома спасателями обнаружен обгоревший труп отца женщины 1932 года рождения. Поиск погибшего был затруднен высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-