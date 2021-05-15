В Могилеве в ДТП пострадал ребенок

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевской области.

"14 мая в 8.50 в Могилеве 33-летний житель деревни Большая Боровка, двигаясь на микроавтобусе Ford Transit по мосту по улице Королева, при возникновении препятствия не принял своевременных мер для остановки транспортного средства и врезался в ограждение, разделяющее встречные транспортные потоки. Пострадал 6-летний пассажир - житель деревни Большая Боровка. Мальчик госпитализирован в травматологическое отделение детской̆ больницы. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве - оно уберегло его от более серьезных травм и последствий", - рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать несчастных случаев, всем водителям важно осознанно относиться к своим действиям за рулем. Если в авто дети, то следует вести себя еще ответственнее: не лихачить, отказаться от рискованных маневров, быть предельно осторожным и внимательным.-0-

Фото УВД Могилевской области