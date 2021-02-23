В Могилевской области возбуждены уголовные дела за мошенничество с командировками

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета с начала года возбудил уголовные дела о хищении денег работниками различных предприятий при выезде в служебные командировки. Такие преступления систематически выявляются и влекут ущерб организации и привлечение работников к уголовной ответственности. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"По данным следствия, 46-летний могилевчанин, работая начальником склада одного из государственных бакалейных предприятий, в командировках был обязан посещать торговые объекты Могилевской области, где продается продукция организации. Мужчине оплачивались командировочные расходы, рабочий день в двойном размере, а также была выдана топливная карта. Он предоставлял в бухгалтерию предприятия заведомо ложные документы о нахождении в служебных командировках, реально туда не выбывая. В том числе указывал ложные сведения в путевых листах, совершая при этом хищение дизельного топлива", - рассказали в СК. Своими действиями мужчина причинил ущерб предприятию более чем на Br2 тыс. В отношении могилевчанина возбуждено дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) и ч.1 ст.427 (служебный подлог) и ч.1 ст.211 (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено) УК.

По материалам уголовного дела, 50-летний инженер промышленного предприятия, выбывая в командировки на три или четыре дня, за один день выполнял необходимую работу, а оставшиеся дни проводил по месту жительства. В бухгалтерию организации мужчина предоставлял заведомо подложные документы о понесенных командировочных расходах по найму жилья и суточных за период всей командировки, причинив тем самым ущерб предприятию более чем на Br1 тыс. В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК (мошенничество).

В мошенничестве подозревается 64-летняя начальник отдела одного из промышленных предприятий в Могилеве. Женщина, достоверно зная, что не отправится в служебную командировку в Россию, по завершении срока командировок предоставляла в бухгалтерию заведомо подложные документы о якобы понесенных командировочных расходах по найму жилья и суточных. Своими действиями могилевчанка причинила ущерб предприятию на сумму более Br5,3 тыс.

В настоящее время, учитывая массовость подобных нарушений, органы предварительного расследования совместно с милиционерами планомерно выявляют и пресекают такие противоправные действия на предприятиях Могилева и области.-0-