В Могилевском районе в ДТП пострадали 4 человека

24 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Могилевском районе пострадали 4 человека, среди которых двое детей 9 и 11 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Авария произошла 22 августа в 19.30 вблизи деревни Дары. 47-летний житель Черикова двигался на Fiat Croma по дороге Могилев - Чериков - Костюковичи. Мужчина не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с тягачом DAF под управлением 56-летнего жителя Бреста", - прокомментировали в ГАИ.

В результате столкновения были травмированы водитель легковушки и его четверо пассажиров, двое из которых дети. Предварительно установлено, что 9-летний мальчик находился на заднем сиденье в бустере и был пристегнут ремнем безопасности. Девочка 11 лет сидела на заднем сиденье посередине и тоже была пристегнута. Все пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.-0-