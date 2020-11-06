6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно легковушка сбила школьницу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 5 ноября в 19.03 в Молодечно по улице Волынца. "Водитель 1977 года рождения, выезжая на автомобиле "Пежо 406" с дворовой территории, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2006 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги. В результате девочка получила телесные повреждения, но госпитализация, к счастью, ей не потребовалась", - рассказали в ГАИ.

Пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении по дворовым территориям, двигаться с минимальной скоростью движения. Пешеходам следует проявлять осторожность, особенно в темное время суток. Взрослым также следует обратить внимание на наличие у несовершеннолетних фликеров на одежде.-0-