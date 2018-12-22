В Мозыре задержали подозреваемого в кражах из церкви

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре задержали подозреваемого в совершении краж из церкви, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Настоятель мозырского храма Святого преподобного Сергия Радонежского 16 декабря сообщил в милицию, что неизвестный отжал створки окна, проник в церковь и похитил чуть более Br140, а также серебряные крест, браслет и 5 цепочек. Оперативники уголовного розыска вышли на ранее судимого за кражу 19-летнего уроженца Лельчицкого района.
"Вечером 21 декабря парень наведался в еще одну церковь, тоже отжал окно. На этот раз добычей стал пакет со сладостями. Но уйти незамеченным ему не удалось", - отметили в милиции. Молодого человека задержали.
По факту кражи из церкви Святого преподобного Сергия Радонежского возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража). Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. По предварительной информации, ранее он совершил мелкие хищения в других церковных приходах Мозыря.-0-
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