В Национальном аэропорту Минск задержали мошенника из Грузии

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск задержали мошенника, находившегося в розыске, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"В пункте пропуска Национального аэропорта Минск 17 декабря при оформлении пассажиров рейса Минск - Тбилиси был выявлен 37-летний гражданин Грузии. Проверка показала, что мужчина находится в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере", - проинформировали в Госпогранкомитете.
Иностранец в установленном порядке был передан сотрудникам милиции.-0-
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