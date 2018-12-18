В Национальном аэропорту Минск задержали мошенника из Грузии

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск задержали мошенника, находившегося в розыске, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"В пункте пропуска Национального аэропорта Минск 17 декабря при оформлении пассажиров рейса Минск - Тбилиси был выявлен 37-летний гражданин Грузии. Проверка показала, что мужчина находится в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Иностранец в установленном порядке был передан сотрудникам милиции.-0-