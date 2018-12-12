В Новополоцке легковушка на переходе сбила женщину

12 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке легковой автомобиль на пешеходном переходе не уступил дорогу 49-летней женщине и сбил ее, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Василий Чепик.
Авария произошла сегодня утром на ул. Калинина. 72-летний водитель легкового автомобиля "Форд Эскорт" на нерегулируемом пешеходном переходе на большой скорости сбил 49-летнюю женщину. В результате ДТП ее с переломами позвоночника и серьезными травмами головы госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4175 BYN
|2.406 BYN
|2.413 BYN
|USD
|2.1254 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.1964 BYN
|3.193 BYN
|3.207 BYN