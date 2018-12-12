Легковушка в Бресте сбила студента на переходе

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Студент одного из брестских вузов травмирован в ДТП в областном центре, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла 11 декабря в заречной части города. Около восьми часов вечера 42-летняя брестчанка на автомобиле "Рено" двигалась по ул.Сальникова в направлении от ул.Махновича к ул.Красногвардейской. Напротив дома №20 водитель наехала на 18-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у юноши повреждены лицо, кости черепа и левая голень. С травмами его госпитализировали в областную больницу.

Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными и осторожными. Так, пешеход перед тем, как перейти проезжую часть, должен убедиться в безопасности. В свою очередь автомобилисты при проезде нерегулируемых пешеходных переходов должны двигаться с такой скоростью, которая позволит остановить автомобиль в случае появления пешехода.-0-