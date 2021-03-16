В Ошмянах милиция задержала воровку-гастролершу

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Женщину, обокравшую жилище пенсионерки, задержали правоохранители в Ошмянах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В райотдел милиции обратилась 80-летняя жительница Ошмян. Пенсионерка пожаловалась, что у нее из дома пропали золотые украшения. При этом женщина сообщила, что накануне прогнала из сеней незнакомку.

Правоохранители установили личность визитера. Это оказалась ранее судимая жительница Витебской области. В Ошмяны она приехала к приятелям. В один из дней наведалась в дом к пенсионерке и вынесла оттуда 8 золотых колец, пару сережек, кулон и цепочку. Позже она вновь решила побывать в жилище, но встретила хозяйку.

"Действиям женщины дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело", - сообщили в милиции.

Правоохранители отметили, что хозяйка никаких мер к скрытию драгоценностей не принимала, украшения хранила под подушкой.-0-