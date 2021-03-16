В Ошмянах милиция задержала воровку-гастролершу

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 16 марта 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:47 Минчанин приговорен к 4 годам колонии за подстрекательство к даче взяток и мошенничество Происшествия
12:42 Швеция приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca В мире
12:40 В Бресте перенесли ежегодный форум-выставку деловых контактов Регионы
12:39 Малашенко: к повышению потребления электроэнергии в связи с вводом БелАЭС нужно подходить рационально Экономика
12:34 Четверо жителей Речицкого района сливали топливо из фур Происшествия
12:32 Вооруженные конфликты в мире сохраняются из-за неконтролируемой доступности оружия - Ленчевская Общество
12:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735 Общество
12:28 Задержан администратор дворового чата и Telegram-канала "Новая Боровая 98%" Происшествия
12:27 Проект детального плана промзоны недалеко от Большого Тростенца в Минске изменен Регионы
12:24 В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города - Шульган Общество
12:23 Минздрав: в ремонте находится всего 5% высокотехнологичного медоборудования Общество
12:13 В проект освоения территории в районе пр. Жукова и ж/д Минск - Брест внесены изменения Регионы
12:01 В Финляндии приготовили шницель из кислорода, азота, углерода и водорода Калейдоскоп
11:54 В БГУ откроют новую специальность "экономическая безопасность" Общество
11:49 Администрацию ПВТ предлагается наделить полномочиями по контролю за криптобиржами Экономика
11:44 В Минской области реализуют более 30 проектов по развитию социальных услуг Регионы
11:44 В Беларуси планируют сформировать госорган по регулированию цифровой сферы Общество
11:30 Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции В мире
11:28 Мокрый снег с дождем и до +7°С ожидается в Беларуси 17 марта Общество
11:23 Россия вошла в тройку крупнейших экспортных рынков БУТБ Экономика
11:23 Ученые-нефтяники из Гомеля помогли повысить эффективность добычи нефти на 6 месторождениях в Индии Регионы
11:20 В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка Общество
11:19 Студенты и сотрудники БГУ установят в Минске 100 скворечников Общество
11:15 Свыше 350 нарушений ПДД выявили за один день в Минске Регионы
11:13 День открытых дверей пройдет 27 марта в Минском суворовском военном училище Общество
11:11 В России за сутки выявили 9393 заразившихся коронавирусом В мире
11:09 В Москве загорелся бизнес-центр "Савеловский Сити" В мире
11:02 Таможенники будут выполнять функции пограничников в "Новой Рудне", "Котловке" и "Мокранах" Регионы
11:01 В Ошмянах милиция задержала воровку-гастролершу Происшествия
10:59 "Наша основная цель - сделать фотографию": завершено расследование дела об организации маршей студентов Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
16 марта 2021, 11:01

В Ошмянах милиция задержала воровку-гастролершу

Фото УВД Гродненского облисполкома
Фото УВД Гродненского облисполкома

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Женщину, обокравшую жилище пенсионерки, задержали правоохранители в Ошмянах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В райотдел милиции обратилась 80-летняя жительница Ошмян. Пенсионерка пожаловалась, что у нее из дома пропали золотые украшения. При этом женщина сообщила, что накануне прогнала из сеней незнакомку.

Правоохранители установили личность визитера. Это оказалась ранее судимая жительница Витебской области. В Ошмяны она приехала к приятелям. В один из дней наведалась в дом к пенсионерке и вынесла оттуда 8 золотых колец, пару сережек, кулон и цепочку. Позже она вновь решила побывать в жилище, но встретила хозяйку.

"Действиям женщины дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело", - сообщили в милиции.

Правоохранители отметили, что хозяйка никаких мер к скрытию драгоценностей не принимала, украшения хранила под подушкой.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кража МВД Ошмяны
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Минчанин приговорен к 4 годам колонии за подстрекательство к даче взяток и мошенничество
Фото из архива Четверо жителей Речицкого района сливали топливо из фур
Фото из архива Задержан администратор дворового чата и Telegram-канала "Новая Боровая 98%"
Фото МЧС В Мядельском районе перевернулась легковушка - водитель госпитализирована
Фото из архива Пассажир "БМВ" погиб в аварии в Бресте
Фото Минского городского управления МЧС В Минске в жилом доме горел магазин
Главное
Во время совещания Решения на стыке двух миров - на совещании у Лукашенко обсудили IT и финансы
В Беларуси планируют сформировать госорган по регулированию цифровой сферы
Андрейченко: корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны
Встречайте весну на "Гавайях"! Квартиры в новостройке Minsk World – от 2260 рублей за метр
Топ-новости
Беларусь и Россия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки
Финальный турнир "Кожаного мяча" принимает Футбольный манеж в Минске
Малашенко: к повышению потребления электроэнергии в связи с вводом БелАЭС нужно подходить рационально
Профилактическая акция "Будь в безопасности!" пройдет 19-24 марта в Беларуси
В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города - Шульган
За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735
"Белавиа" запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы
Минздрав: в ремонте находится всего 5% высокотехнологичного медоборудования
"Наша основная цель - сделать фотографию": завершено расследование дела об организации маршей студентов
Таможенники будут выполнять функции пограничников в "Новой Рудне", "Котловке" и "Мокранах"
В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной
В проект освоения территории в районе пр. Жукова и ж/д Минск - Брест внесены изменения
В БГУ откроют новую специальность "экономическая безопасность"
Автомобильное топливо в Беларуси с 16 марта дорожает на 1 копейку
Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.