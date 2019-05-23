23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске девочка помогала маме на кухне и получила ожоги - потребовалась госпитализация, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение о госпитализации ребенка с ожогами 1-2-й степени поступило пинским спасателям 22 мая в 22.30. Выяснилось, что девочка, ученица 5-го класса местной гимназии, помогала мама на кухне. Во время разогрева пищи на газовой плите одежда на ребенке загорелась, в результате чего школьница получила ожоги", - рассказали в пресс-службе.

Родители потушили загорание подручными средствами. Ребенок доставлен в больницу. Имущество в квартире не повреждено.-0-