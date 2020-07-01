1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе пятилетняя девочка осталась без присмотра и выпала из окна детской в частном доме, она осталась жива. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Днем 30 июня девочка была дома с родителями, братом и сестрой. Она поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, где было открыто окно. Находившиеся внизу родители услышали крик дочери, а затем обнаружили ее лежащей на земле под окном.

"В результате падения с высоты около 4,5 м ребенок получил телесные повреждения. В настоящее время девочка находится в больнице. Угрозы ее жизни нет", - проинформировали в СК.

Правоохранители проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-