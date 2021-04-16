В Пинском районе в частном доме нашли тела супругов

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе мужчина убил супругу, а потом покончил с собой, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета Дмитрий Иванюк.

Днем 15 апреля в милицию позвонила местная жительница и рассказала, что обнаружила в частном доме тело 50-летней женщины с признаками насильственной смерти. Правоохранители составили предварительную картину произошедшего. Утром между женщиной и ее 51-летним мужем вспыхнула ссора. Мужчина ударил супругу ножом в область шеи, от чего она умерла на месте. Потом он пошел в соседнюю комнату и покончил с собой.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. "Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Назначены необходимые экспертные исследования", - рассказал Дмитрий Иванюк.-0-