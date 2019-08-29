В поле в Гомельском районе сгорел трактор

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе в поле агрокомбината сгорел трактор, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о возгорании трактора в поле возле поселка Мостище поступила спасателям 28 августа в 16.32. К прибытию работников МЧС трактор, который проводил сев, горел открытым пламенем. Работники предприятия пытались самостоятельно справиться с огнем, однако безрезультатно.

Пожар ликвидировали подразделения МЧС. В результате происшествия трактор уничтожен. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - механическое разрушение узлов, деталей.-0-

Фото МЧС