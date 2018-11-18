В Полоцком районе бесправник влетел в дерево: водитель скончался, пассажирку госпитализировали

18 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе бесправник влетел в дерево: водитель скончался на месте, пассажирку госпитализировали, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 17 ноября около 21.30 возле деревни Емельяники. Водитель не имея права управления транспортными средствами, ехал за рулем "Ауди А4" по проселочной дороге. В какой-то момент мужчина допустил занос автомобиля и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте аварии, 36-летнюю пассажирку госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-