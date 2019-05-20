В Полоцком районе ревнивец сжег дом

20 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Гражданин Узбекистана из ревности поджег дом родственников сожительницы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Горячие ссоры на почве ревности между мужчиной 1980 года рождения и его сожительницей 1991 года рождения возникали и ранее. 19 мая, придя с работы домой и не обнаружив там девушки, ревнивец решил сжечь "семейное гнездо", по факту принадлежащее ее родственнице. Последнюю о своем намерении он честно предупредил по телефону, после чего слил с мотоблока бензин, облил строение и сдержал слово.

В результате пожара в доме повреждено имущество, уничтожены кровля, потолочные перекрытия. Для дальнейшего проживания он не пригоден.

По данному факту проводится проверка.-0-