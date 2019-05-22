В Полоцком районе собака укусила за голову мальчика

22 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по случаю травмирования годовалого ребенка в одной из деревень Полоцкого района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Днем 18 мая годовалый мальчик играл дома. Во время игры он, предположительно, потянул за хвост собаку, которая развернулась и укусила его за голову. Родители вызвали скорую помощь. Ребенок госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники СК опросили родственников и очевидцев произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Собака принадлежит знакомому семьи, который приехал погостить.

Следователи напоминают родителям о необходимости быть внимательными при игре ребенка с домашними животными, ведь предугадать их поведение практически невозможно.-0-