В посольстве подтвердили госпитализацию девяти белорусов, пострадавших в ДТП под Псковом

30 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В результате произошедшего сегодня ночью под Псковом ДТП с белорусским автобусом госпитализированы девять граждан Беларуси. Информацию об этом корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"По информации Комитета по здравоохранению Псковской области, полученной в рабочем порядке, изначально 13 взрослых были госпитализированы в Псковскую областную больницу, шести из них оказана амбулаторная помощь, 7 человек находятся в больнице. Один человек - в реанимации в стабильно тяжелом состоянии", - отметили в дипмиссии.
Кроме того, двое детей находятся в Детской областной клинической больнице. Их состояние удовлетворительное, добавили в посольстве.
Как сообщалось, сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.
Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". Губернатор Псковской области взял под личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в ДТП. Проводится расследование. По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия.-0-