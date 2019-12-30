В посольстве подтвердили госпитализацию девяти белорусов, пострадавших в ДТП под Псковом

30 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В результате произошедшего сегодня ночью под Псковом ДТП с белорусским автобусом госпитализированы девять граждан Беларуси. Информацию об этом корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"По информации Комитета по здравоохранению Псковской области, полученной в рабочем порядке, изначально 13 взрослых были госпитализированы в Псковскую областную больницу, шести из них оказана амбулаторная помощь, 7 человек находятся в больнице. Один человек - в реанимации в стабильно тяжелом состоянии", - отметили в дипмиссии.

Кроме того, двое детей находятся в Детской областной клинической больнице. Их состояние удовлетворительное, добавили в посольстве.

Как сообщалось, сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". Губернатор Псковской области взял под личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в ДТП. Проводится расследование. По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия.-0-

Для родственников пострадавших в ДТП под Псковом белорусов откроют горячую линию "Посольство работает в тесном контакте с российской стороной, занимается этим происшествием отделение посольства в Санкт-Петербурге", - проинформировали в диппредставительстве.

Открыта горячая линия в связи с аварией автобуса под Псковом, в которой пострадали белорусы На базе Главного управления МЧС России по Псковской области развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работает телефон горячей линии (8112) 79-44-78.