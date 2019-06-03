В Рогачеве машина сбила на зебре юного велосипедиста

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве 33-летняя водитель сбила на зебре 11-летнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УГАИ Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 31 мая примерно в 16.30. Водитель "Фиата" двигалась по улице Богатырева райцентра и совершила наезд на 11-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.
В результате ДТП мальчик получил травмы. Его госпитализировали в Гомельскую областную детскую клиническую больницу.
В Госавтоинспекции напомнили, что водителям при приближении к пешеходному переходу либо остановочному пункту нужно быть особо внимательными, стоит всегда держать ногу на педали тормоза и быть готовым к остановке в случае появления людей. В свою очередь велосипедисты при подъезде к пешеходному переходу должны спешиться и перекатить велосипед через проезжую часть.-0-
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