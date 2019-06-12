В Шарковщинском районе на ферме сгорело 60 т сена, погибли девять телят

12 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Девять телят погибли при пожаре на сенохранилище в деревне Зорька Шарковщинского района, также огнем уничтожено 60 т сена, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в здании ОАО "Ельня-Агро" поступило сегодня в 01.07. Открытым пламенем горело сенохранилище на территории молочно-товарной фермы, в котором хранилось 60 т сена и временно содержалось 40 телят.

Фото Витебского областного управления МЧС

Территория фермы частично ограждена забором, в ночное время охранялась сторожем. На момент возникновения пожара он находился на территории, мужчина не пострадал. Работники сельскохозяйственного комплекса до прибытия подразделений МЧС из постройки вывели 31 теленка. Спасатели ликвидировали пожар, но огонь уничтожил 60 т сена, повреждена кровля и стены строения, погибли девять телят.

Проводится проверка. Причина и виновные в возникновении пожара устанавливаются. Рассматриваются две версии - поджог или неосторожное обращение с огнем.

"В этом году сельскохозяйственное предприятие проверялось органами пожарного надзора. Руководителю для исполнения было вручено предписание с конкретными сроками устранения выявленных нарушений. Несколько должностных лиц по результатам проверки за нарушения правил пожарной безопасности были привлечены к административной ответственности", - добавили в управлении МЧС.-0-