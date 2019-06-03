В Столбцовском районе мужчина получил ожоги при заправке мотокосы

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе мужчина заправлял мотокосу бензином и получил ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

Спасателям 2 июня в 15.50 поступило сообщение о том, что в больницу с ожогами доставлен мужчина. Выяснилось, что пострадавший заправлял мотокосу (триммер) на своем дворе в деревне Лубень и пролил на себя топливо. При запуске двигателя одежда на мужчине загорелась. Он был госпитализирован с ожогами II-III степени. Со слов сына пострадавшего, его отец во время работ курил.

Недавно аналогичный случай произошел в Кормянском районе: мужчина получил ожоги, когда заправлял газонокосилку. Спасатели в связи с этим обращают особое внимание на меры предосторожности в работе с легковоспламеняющимися жидкостями.-0-