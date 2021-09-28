В Столинском районе пенсионерка приговорена к семи годам колонии за разбой

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Столинского района огласил приговор по уголовному делу о разбое, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Преступление произошло в апреле 2021 года в одной из деревень Столинского района. Через незапертую дверь 62-летняя женщина проникла в дом 82-летней сельчанки. Незваная гостья начала угрожать похожим на пистолет предметом. Затем толкнула хозяйку на пол, требуя денег. Узнав, где хранятся сбережения, злоумышленница забрала более Br1,5 тыс. и прихватила с собой продукты.

Суд признал фигурантку виновной по ч.2 ст.207 (разбой) УК. Ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также пенсионерке придется выплатить 100 базовых величин штрафа (Br2,9 тыс.).

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-