В Светлогорском районе автоугонщик забыл в машине барсетку с документами

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе автоугонщик оставил в чужой машине барсетку с документами, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Вместе с друзьями 20-летний житель Светлогорска отдыхал в деревне Хутор. После бани и употребления спиртного парень собрался домой. В деревне он увидел припаркованный "Фольксваген-Гольф", на котором решил доехать до райцентра. "Вскрыв дверь, забрался внутрь, разобрал замок зажигания и попытался завести авто. Но не получилось. Парень хлопнул дверью и пошел домой", - рассказал официальный представитель.

Утром хозяйка авто сообщила в милицию о том, что дверь машины повреждена, а в замке зажигания вырваны провода. Также в легковушке она нашла барсетку с документами: паспортом, военным билетом и банковскими карточками, принадлежащими одному человеку. Установить его место проживания не составило труда.

Как уточнили в УВД, это была третья попытка молодого человека угнать авто. Правоохранители доказали его причастность к предыдущим преступлениям.

Материалы проверки переданы в Светлогорский РОСК для дачи правовой оценки.-0-