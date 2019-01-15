В Светлогорском районе мужчина перевозил более 450 л топлива без документов

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе водитель перевозил более 450 л дизельного топлива без сопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД облисполкома 12 января в поселке Сосновый Бор остановили "Фольксваген". За рулем находился мужчина 1985 года рождения. В грузовом отсеке машины госавтоинспекторы обнаружили 455 л дизельного топлива, сопроводительных документов на которое у мужчины не было.

Топливо изъято. По данному факту проводится проверка.-0-