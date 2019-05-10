В Толочинском районе по горячим следам раскрыли ограбление магазина

10 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Толочинском районе правоохранители по горячим следам раскрыли ограбление сельского магазина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Идейным вдохновителем и главных организатором ограбления стал неработающий житель деревни Подберезье 1990 года рождения, только 4 мая освободившийся из мест лишения свободы за аналогичное правонарушение. С помощью ранее не судимого 27-летнего подельника из соседней деревни в ночь с 7 на 8 мая, разбив оконное стекло и отжав металлическую решетку, он проник в магазин райпо в деревне Волковичи и похитил товар на сумму более Br730.
Торговый объект был оборудован GSM-сигнализацией, поэтому об ограблении стало известно сразу. Прибывшие на место преступления начальник РОВД и участковый смогли обнаружить след грабителя и установить, что нападавших было двое. Их попытки запутать следы не принесли желаемого результата: через некоторое время налетчики были задержаны у дальней родственницы организатора в разгар празднования его освобождения и казалось бы успешно проведенной операции. Часть похищенного была изъята на месте, остальное обнаружено в зарытом рюкзаке.
За кражу в отношении подельников возбуждено уголовное дело.-0-
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