В центре Гродно столкнулись два городских автобуса

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно лоб в лоб столкнулись два городских автобуса, передает корреспондент БЕЛТА.

Авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Ожешко и Социалистической рядом с площадью Ленина. Столкнулись автобусы городских маршрутов, также в аварии участвовали другие транспортные средства.

"Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Сообщений о пострадавших нет", - рассказали в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Из-за аварии проезд перекрестка был затруднен. Движение регулировал инспектор ГАИ.-0-